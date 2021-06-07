Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

"Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj konusuyla ilgili yakın takibimizden bahsetmiştim. Hepimiz bu konuyla yakından ilgileniyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımızın açıkladığı eylem planı takip edilecek. Kuşkusuz tabiat rakibimiz değil, kader arkadaşımızdır. Tabiatı rakip gibi gören bir anlayış asla söz konusu olamaz. Deniz salyası sorununu çok ciddi bir sorun olarak ele alıyoruz. Bu vesileyle Biyolojik Arıtma Tesisleri yapmanın ne kadar önemli olduğunu, Temel Atmama töreni düzenlemenin ne kadar yanlış olduğunu görmüş olduk.



MÜSİLAJ SORUNU

Plan hemen devreye girdi. 3 yıl içerisinde tamamlanacak. Bu sorunla en güçlü şekilde mücadele etmeliyiz. Partimiz gerek mecliste gerek genel merkezde bu konunun yakın takipçisi olacak. Gündemimizde kalmaya devam edecek. Atılan her adım, yapılan her iş yakın bir şekilde takip edilecek. Çevre siyaseti, en önemli başlıklarımızdan birini oluşturuyor.

MİLLET BAHÇELERİ

Şu ana kadar 61 Millet Bahçesi tamamlanarak hizmete sunuldu. Yaşanabilir şehirlerin sayısını artıran bir altyapı ortaya çıktı. 80 Millet Bahçesi de yapım aşamasında. Daha büyük bir zewmin elde edilmiş olacak. Bütün bunların yapılabilmesi için bir takım temel faktörlerin devreye girmesi gerekiyor. Bu alanda en önemli işlerden bir tanesi doğal gazdır. Ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Çevre siyaseti en önemli siyasi kalemlerimizden biri olduğunu belirtmek isterim.

DOĞAL GAZ MÜJDESİ

Doğal gaz müjdesi, Türkiye'nin yükselişinin yeni bir işaretidir. Daha önce Tuna 1 kuyusunda 405 metreküp doğal gaz keşfedildi. Sakarya Gaz Sahası'nda Amasra 1 kuyusunda 135 milayr metreküp daha doğal gaz keşfedildi. Böylece toplam 540 milyar metreküp doğal gaz keşfetmiş oldu.

Bütün tesislerin, teknolojilerin gerçekleşmesiyle kullanıma sunulacak. Türkiye bu tarihi keşfi gerçekleştirirken, birilerinin rahatsızlık beyan ettiğini görüyoruz. Allah herkese Türkiye'nin başarılarıyla sevinmesini nasip etsin.

Pençe Şimşek ve Pençe Kartal operasyonları ile Eren operasyonları kararlılıkla sürüuyor. En son MİT'in PKK'nın Mahmur sorumlusunu etkisiz hale getirmesi, bu konuda ne kadar kararlı olduğumuzu gösteriyor. Terör örgütleri, demokrasimizi, milletimizin var oluşunu tehdit ediyor. Meşru mücadele vermekten daha doğal bir karar olamaz. Terör örgütünün propagandalarını gerçek gibi sunuyorlar. Algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu yapanlar özellikle, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin bozulmasını istiyor. TSK, siviller konusunda oldukça hassastır. Terörle mücadelenin istismar edilerek, sivil unsurlara zarar verenlerin başka ülkeler olduğunu görüyoruz.

YUNANİSTAN'A MÜLTECİ TEPKİSİ

Yunanistan'da mültecileri korkutmak için yükses teknolojili ses bombaları kullanmaya başladı. Sınırlarına mülteci gelmesinler diye. Ses bombaları, insanların ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler bırakan bir silah. Bu tür uygulamalar utanç vericidir. İnsanlara ses bombası uygulamak ne demek? Bundan daha vahşi bir yöntem olabilir mi?

AHMET ŞIK'IN SKANDAL SÖZLERİ

Milletvekili sıfatı taşıyan bir kişinin 'Devlet katildir' demesi, silahlı terör örgütü mensuplarının kullandığı bir üsluptur. Böyle düşünüyorsa, TBMM'de ne işi var? Böyle bir ikiyüzlülük kabul edilemez. Devletin politikaları eleştirilebilir. Bu yapılan iş herhangi bir eleştiri değildir. Silahlı terör örgütleri üslubuyla milletvekili sıfatıyla bu ifadeleri kullanamazsınız. Muhalefetten bazıları da bu açıklamaları sahipleniyor.

HDP İDDİANAMESİ

Eksikler var diye iade edilmişti. Zannediyorum eksiklerin tamamlanmasıyla başlayan süreç.

Belde seçimi ortada seçim olmadığı için seçimin olmasıyla öne çıktı. Bir aday cumhur ittifakının adayı olarak girdi. Biz bu meselenin bazı partiler tarafından neden büyütüldüğünü merakla izledik.

Biz bu beldede seçimi kazanacağız, oradan da iktidara yürüyeceğiz politikası yapanların aldığı oy ortada. Hala niye erken seçim istiyorsunuz diye. Seçimler zamanında yapılacak.

Tüm dünyanın kınadığı İsrail zulmü her yerde kınanıyor. Türkiye devletini benzeştirmek olabilecek en gayri ahlaki yaklaşımlardan bir tanesidir.

Parti yönetimlerinin bunu değerlendirmesi lazım. bir vekiliniz çıkıp da Türkiye cumhuriyeti seri katil diyen birine sahip çıktığında ne diyeceksiniz.

Milletin meşruiyet verdiği kurumlara bu şekilde saldıracaksınız, o kurumlarda da görev yapacaksınız. Hiçbir devlet buna tahammül etmez.

Gitsin o Filistinli çocukların annelerine babalarına sorsun. Onların yanında Türkiye ile böyle sözler söylesin. Bu sözleri reddedeceklerdir. Utanmadan böyle bir söz söylenebilir mi?

En şiddetli biçimde lanet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti meşru bir devlettir. Kurtuluş savaşından bugüne ölümden kaçanların sığındığı bir devlettir. Lafın nereye gittiğine dikkat etsinler. Muhalefet eleştiri yapacak. Eleştiri başka bir şey, sistematik düşmanlık başka bir şey. Terör örgütlerinden duymadığımız lafları bunlardan duyuyoruz.

HAYVAN HAKLARI YASASI

Hayvan hakları konusunu, bu MYK'da son kez görüşüyoruz. Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı. Bu dönem meclis kapanmadan bu yasa geçecek. Hayvanlar, bu dünya hayatında bizim kader arkadaşımızdır. Her biri canımızdır. Bu yasanın bu konuda önemli bir işlevinin olacağını düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı, bu dönem meclis kapanmadan bu yasanın çıkması yönünde. Konuyla ilgili gerekli adımlar atılacak.

NETANYAHU DÖNEMİ TARİHE KÖTÜ BİR DÖNEM OLARAK GEÇTİ

Netanyahu dönemi kötü bir dönem olarak geçti tarihe. Bütün bu şiddet eylemleri, herkesin geleceğine, iki devletli çözüme ve barış çalışmalarına zarar veriyor. Netanyahu dönemi, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da şiddetin artması, iki devletli çözüm açısından kötü bir dönem. Umarım koalisyon hükümetinden iki devletli çözüm konusunda olumlu adımlar gelir.