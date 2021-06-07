Yargıtay Başkanlığı 212 Sözleşmeli Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Yargıtay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların " Sınav Şartı" başlıklı Ek 2. maddesi gereğince, belirtilen sözleşmeli pozisyonlara, 2020 yılı KPSS puanları esas alınarak, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve sözlü veya sözlü sınav sonucuna göre personel alınacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.