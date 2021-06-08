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Haberler Gündem HSK’da daire başkanları ve üyeleri belli oldu

’da daire başkanları ve üyeleri belli oldu

HSK’da daire başkanları ve üyeleri belli oldu

8.6.2021

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu üyeliğine seçilen yeni üyeler, HSK Başkanı ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında yaptıkları ilk Genel Kurul'da birinci ve ikinci Daire başkanlarını belirledi. Buna göre, Birinci Daire Başkanı Halil Koç olurken, HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci oldu. Ayrıca, yeni üyelerin daireleri de belli oldu.

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