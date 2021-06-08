MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmen ve eğitim çalışanlarının aşı randevularının açıldığını duyurmasının ardından yaş sınırlaması olmaksızın aşılama başladı. Aşı randevusu almak isteyen eğitimciler MHRS, e-Nabız ve ALO 182 hattından randevu oluşturabiliyor. Aşılama çalışmaları kapsamında daha önce 813 bin öğretmen aşılanmıştı.
Öğretmenler yaş sınırı olmaksızın aşılanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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