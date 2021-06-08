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Haberler Gündem Öğretmenler yaş sınırı olmaksızın aşılanıyor

Öğretmenler yaş sınırı olmaksızın aşılanıyor

Öğretmenler yaş sınırı olmaksızın aşılanıyor

8.6.2021

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmen ve eğitim çalışanlarının aşı randevularının açıldığını duyurmasının ardından yaş sınırlaması olmaksızın aşılama başladı. Aşı randevusu almak isteyen eğitimciler MHRS, e-Nabız ve ALO 182 hattından randevu oluşturabiliyor. Aşılama çalışmaları kapsamında daha önce 813 bin öğretmen aşılanmıştı.
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