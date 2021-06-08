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Haberler Gündem Son dakika: Bakan Koca, bir grubun daha aşı programına alındığını açıkladı

Son dakika: Bakan Koca, bir grubun daha aşı programına alındığını açıkladı

Toplumsal bağışıklık için büyük önem taşıyan aşılama çalışmaları hızla sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelen son dakika haberine göre, müzisyenler ile film ve prodüksiyon ekipleri de yarından itibaren aşılama programına dahil edildi.

Son dakika: Bakan Koca, bir grubun daha aşı programına alındığını açıkladı
DHA

08.06.2021, 19:09 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021, 19:11

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin" dedi.

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