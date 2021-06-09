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Haberler Gündem Bakan Koca: 13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak

Bakan Koca: 13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak

Son Dakika... Sağlık Bakanı yazar Cem Say'ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma yanıt verdi. Bakan Koca, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak. Siz de destek olun" dedi.

Bakan Koca: 13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak

09.06.2021, 10:24

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında bir takipçisinin kendisine "Öğrenciler de aşılanınca yüz yüze eğitime başlarız tabii. Üniversite nüfusunun ezici çoğunluğu onlar" demesi üzerine açıklama yaptı.

Bakan Koca, takipçisine verdiği cevapta "Cem Bey, merak etmeyin 13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak. Siz de destek olun" ifadelerini kullandı.

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