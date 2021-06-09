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Haberler Gündem Firari Can Dündar için kırmızı bülten talebi

Firari için talebi

Firari Can Dündar için kırmızı bülten talebi

9.6.2021

MİT TIR'ları davasından ayrılan dosyası kapsamında, "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" ve "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlarından yargılanan Can Dündar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verildi. Mahkeme ayrıca Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarılması işlemlerinin de yapılmasına hükmetti.
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