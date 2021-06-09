DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks'le görüştü. Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapan Çavuşoğlu, ilişkiler ve savunma sanayiindeki işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini kaydederek "İnsansız hava araçlarımıza ilgi gösteren 2. NATO Müttefikimiz Letonya'yla işbirliğimizi geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.
Türk İHA’larına NATO müttefiki ilgisi sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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