  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Türk İHA’larına NATO müttefiki ilgisi sürüyor

Türk İHA’larına müttefiki ilgisi sürüyor

Türk İHA’larına NATO müttefiki ilgisi sürüyor

9.6.2021

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks'le görüştü. Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapan Çavuşoğlu, ilişkiler ve savunma sanayiindeki işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini kaydederek "İnsansız hava araçlarımıza ilgi gösteren 2. NATO Müttefikimiz Letonya'yla işbirliğimizi geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türk İHA’larına NATO müttefiki ilgisi sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.