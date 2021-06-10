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Haberler Gündem İsrail’den 13 yaşındaki Filistinliye hapis cezası

İsrail’den 13 yaşındaki Filistinliye hapis cezası

İsrail’den 13 yaşındaki Filistinliye hapis cezası

10.6.2021

FİLİSTİN Esirler Cemiyeti, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan İsrail askeri mahkemesinin 13 yaşındaki Filistinli Sened Muhammed Mukbil'e bir ay hapis cezası verdiğini duyurdu. İsrail makamları, Mukbil'i Batı Şeria'nın kuzeyindeki El-Halil kentine bağlı Beyt Ummer beldesinde Yahudi yerleşimcilerin aracına taş atmakla suçluyordu. İsrail hapishanelerinde 180'i çocuk, 39'u kadın ve 500'ü idari tutuklu olmak üzere 4 bin 650 Filistinli bulunuyor.

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