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Milli Savunma Bakan Akar, Bakanı Austin ile görüştü

Milli Savunma Bakanı , 'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile telefonda görüşme yaptı.

Milli Savunma Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü
AA

10.06.2021, 23:43 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021, 23:45

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 10 Haziran 2021'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Olumlu geçen görüşmede, NATO Zirvesi öncesi bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur." bilgisine yer verildi.

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