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Son dakika: HDP'ye kapatma davasında flaş gelişme!

Son dakika haberi...HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin süreç hakkında bilgi veren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, “451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor. 69 kişi de parti üyesi olarak terör örgütü lehine konuşmaları olduğu için iddianamede yer alıyor. Ayrıca HDP’nin banka hesaplarına da tedbir konulması talep edildi. 15 gün içinde ’nden karar çıkması bekleniyor" dedi.

Son dakika: HDP'ye kapatma davasında flaş gelişme!

10.06.2021, 12:10

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Antalya'da düzenlenen "Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele" konulu konferansa katıldı.

Konferans sonunda açıklamalarda bulunan Şahin, HDP iddianamesinin hazırlandığını ve Anayasa Mahkemesi'ne sunduklarını belirterek, bundan sonraki sürecin AYM'nin yetkisinde olduğunu söyledi.

Şahin, "Tüm delilleri, kararları dosyaları, CV'leri ve HDP yetkililerinin konuşmalarını dosyada delil olarak sunduk. İddianame 843 sayfa. 451 kişi yasak isteniyor 69 kişide odak olduğu için iddianamede yer alıyor" dedi.

Partinin banka hesabına tedbir konulması da istendi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, iddianamede, 69 kişinin terör örgütü lehine konuşmalarının olduğunu ve 451 kişi hakkında siyasi yasak istendiğini aktardı.

HDP'ye kapatma davasının iddianamesinde partinin banka hesabına tedbir konulması da istendi.

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