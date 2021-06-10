Son dakika: Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene saldıran Eray Çakın tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, basında ve sosyal medya paylaşımlarında İstanbul'da bir kadına yönelik şiddet vakasıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması gereği duyulduğunu bildirdi.

Başsavcılıkça, 6 Haziran 2021'de Eray Ç, Neşe Nur Akkaya ve Y.F. arasında yaşanan olay sonrasında "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Şüpheli Eray Ç. hakkında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı uygulanmıştır. Neşe Nur Akkaya ve Y.F'nin 9 Haziran'da cumhuriyet başsavcılığımızca alınan ifadeleri doğrultusunda Eray Ç. hakkındaki soruşturma, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama' ile 'silahtan sayılan cisimle kasten yaralama' suçundan derinleştirilmiştir. Soruşturma kapsamında Eray Ç. bugün ifadesinin alınmasına müteakip 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama' ile 'silahla kasten yaralama' suçlarından tutuklanma talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir."

İTÜ'de araştırma görevlisi olan Neşe Nur Akkaya parkta kedileri severken Eray Çakın'ın saldırısına uğramıştı.

İddiaya göre; Akkaya'ya elindeki termosla vuran Çakın, "Kedilere zarar vermeyin. Burada ne işiniz var? Sizin gibileri istemiyoruz. Parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidin" ifadelerini kullanmıştı.

Gözaltına alınan saldırgan adli kontrolle serbest bırakılmış, darp raporu alan Akkaya saldırgandan şikayetçi olmuştu.

Ezgi Mola gibi ünlü sanatçılar da saldırıya sosyal medyadan tepki göstermişti.