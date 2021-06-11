Başkan Erdoğan'dan NATO zirvesi mesajı! Biden ile kritik zirve...

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Burhaniye Şehriban Hatun Camii açılışına katıldı ve burada önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak cuma namazı kılmak için Burhaniye Şehriban Hatun Camii'ne gitti. Erdoğan'ın konvoyu Çamlıca Caddesi üzerinde durdu. Başkan Erdoğan, yolda gördüğü çocuklara oyuncak verdi. Oyuncak alan çocuklar çok mutlu olduklarını belirterek Erdoğan'a teşekkür etti.





Erdoğan, Üsküdar'da restorasyonu tamamlanarak ibadete açılan Şehriban Hatun Camii'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları:

Cami tüm Müslümanlara hayırlı olsun. Mescidlerimizi, camilerimizi inşa etmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

Başkan Erdoğan'dan cuma çıkışı Üsküdar'da çağrı: Burhaniye'de kentsel dönüşüm için belediyemize, kurumlarımıza yardımcı olun. Biz de burada rahat yaşamanız için süratle çalışalım. Kirazlıtepe'de ne verildiyse aynı sözü burada bu sözü ben veriyorum.

Eğer bu şekilde yapmazlarsa belediye önüne giderek oturma eylemi yapın. Ben de yanınıza geleceğim.





SORU-CEVAP

Biden ile görüşmede hangi konular gündemde olacak?

Şimdi bildiğiniz gibi bu bir NATO zirvesi. Bu NATO zirvesinde öncelikli olarak NATO ülkeleri olarak neler yapacağız bunlar gündeme gelecek. Türkiye ilk 5'te yerini alan güçlü bir ülke. Türkiye-ABD ilişkilerini Sayın Biden ile ele alma fırsatımız olacak. Boris Johnson'la Macron'la Almanya Şansölyesiyle görüşmemiz var. Tabi bu sayı artar, eksilmez. Böyle bir zincir ikili bir şekilde orada görüşmeleri devam ettireceğiz. Orada sunumlarımız olacak. Yine orada basın açıklamamızı yapacak, en son görüşmemiz Biden ile olacak. Ardından da Azerbaycan'a geçeceğiz. Fuzuli'den İlham Aliyev kardeşimle Şuşa'da buluşarak, iki ülke olarak sözleşmeyi imzalayacağız. Kapsamlı bir sözleşme olacak. Milli maçı beraber izleyeceğiz.

TÜRKİYE AZERBAYCAN ARASINDA SÖZLEŞME

İlham Aliyev kardeşimle Şuşa'da buluşarak, Şuşa'da iki ülke olarak aramızda bir sözleşmeyi imzalayacağız. Bu Türkiye-Azerbaycan arasında kapsamlı bir sözleşme olacak.

AŞILAMA

Aşılama sürecine değinen Erdoğan, "32 milyonu yakaladık. Bir taraftan da aşılarımız geliyor." sözlerini kullandı.