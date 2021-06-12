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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı 12 Haziran vaka ve vefat tablosunu açıkladı

Son dakika: 12 Haziran vaka ve vefat tablosunu açıkladı

'nın son dakika açıklaması geldi. Buna göre, 'de son 24 saatte 218 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 76 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 973 oldu, 5 bin 112 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 198 bin 57'e yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı 12 Haziran vaka ve vefat tablosunu açıkladı

12.06.2021, 19:35 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021, 19:49

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 75 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 668'e yükseldi.

Toplamda 56 milyon 789 bin 542 test yapıldı. Bugün yapılan 218 bin 758 testten 6 bin 76 yeni vaka sayısı, 503 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 325 bin 435, bugün iyileşen 5 bin 112 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 198 bin 57'ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,7, ağır hasta sayısının ise 973 olduğu açıklandı.

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