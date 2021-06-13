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Başkan Erdoğan'a ’de sevgi seli

Başkan , 'ne katılmak üzere ’nın başkenti ’e geldi. Yüzlerce vatandaş Başkan Erdoğan'ın kalacağı otelin önünde toplandı.

13.06.2021, 18:46 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021, 19:18

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e geldi. Başkan Erdoğan'ın kalacağı otelin önünde yüzlerce gurbetçi vatandaş bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, zirve marjında düzenlenecek Brüksel Forumu isimli kamuoyuna açık etkinliğin "İstikrara Katkı" başlıklı oturumuna video mesaj yoluyla katılım sağlayacak. Erdoğan'ın zirve kapsamında bazı müttefik ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Zirvede, NATO İttifakı'nın önümüzdeki on yıllık adaptasyonu amacıyla başlatılan "NATO 2030" sürecinin temel unsurları değerlendirilecek.

Zirvede ayrıca, NATO güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulması, Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu'nun sonlandırılması kapsamında İttifak'ın Afganistan'a yönelik desteğinin sürdürülmesi amacıyla atılacak adımların da ele alınması planlanıyor.

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