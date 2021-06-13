Son dakika: PKK'ya Pençe darbesi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor" denildi.

Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.



Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/q0ku1zC3u2 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 13, 2021