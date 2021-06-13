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Son dakika: PKK'ya Pençe darbesi

Son dakika haberi...MSB: 'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika: PKK'ya Pençe darbesi

13.06.2021, 12:13 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021, 12:25

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor" denildi.

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