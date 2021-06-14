Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO karargahına giriş yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve diğer liderler NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı. Tüm liderlerin tek tek karşılanmasının ardından sosyal mesafe kuralına uyularak aile fotoğrafı çektirildi.

Başkan Erdoğan, NATO Karargahı'nın içindeki avluda çektirilen aile fotoğrafında, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın arasında yer aldı. Kritik zirvesi öncesi Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.

ZİRVEDEN İLK KARELER...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüştü. İki liderin neşeli anları, objektiflere yansıdı.

Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in salona gelerek toplantıyı başlatmasından önce ülke liderleri, ayaküstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanlığı döneminde Biden ile ilk yüz yüze resmi görüşmeyi gerçekleştirmiş olacak.

Beyaz Saray'dan yapılan açılamada, ABD Başkanı Biden'ın ilk yurt dışı ziyaret programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeyi öncelik edindiği belirtilmiş, görüşmenin "yüz yüze diplomasi için bir fırsat" olacağı kaydedilmişti.

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