  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem DEAŞ’ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler Türkiye'ye getirildi

’ın sözde " vilayeti sorumlusu" Türkiye'ye getirildi

Son dakika haberine göre Kırmızı kategoride aranan ’ın sözde " vilayeti sorumlusu" , MİT’in ’deki operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

DEAŞ’ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu Kasım Güler Türkiye'ye getirildi

15.06.2021, 10:11 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021, 10:29

DEAŞ'ın, Kırmızı Kategoride aranan "Türkiye Vilayeti Sorumlusu" Ebu Usame el Türki Kod Kasım GÜLER, MİT'in Suriye'de gerçekleştirdiği nefes kesen operasyonla yakalanıp, Türkiye'ye getirildi.

Silah ve patlayıcılarla birlikte Türkiye'ye illegal geçerek sansasyonel eylem planladığı öğrenilen Ebu Usame el Türki Kod Kasım GÜLER, MİT tarafından Suriye'de tespit edilip, takibe alınmasının ardından başarılı bir operasyonla Türkiye'ye getirildi.

Kırmızı kategoride aranıp yakalanan ilk DEAŞ mensubu olan Kasım GÜLER'in üzerinden çok sayıda örgütsel doküman ile gizli bilgiler çıktı.



Ebu Usame el Türki Kod Kasım GÜLER'in;

- 2008-2010 yılları arasında Afganistan-Pakistan alanına geçerek İslami Cihat Birliği bünyesinde çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği,
- 2014 yılında örgüt lideri Halife Ebubekir El Bağdadi'ye biat ederek DEAŞ'a katıldığı,
- 2018 yılında örgüt içerisinde üst düzey görevlerde yer aldığı,
- Sözde "Türkiye Vilayeti sorumluluğunun" ardından ise DEAŞ'ın Rusya, Avrupa ve Türkiye Mali sorumlusu olduğu

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

DEAŞ’ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler Türkiye'ye getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.