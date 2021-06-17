  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Bakan Koca, bir günde 1 milyon 582 bin 232 doz aşı yapıldığını duyurdu

Bakan Koca, bir günde 1 milyon 582 bin 232 doz aşı yapıldığını duyurdu

Sağlık Bakanı , son 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Bakan Koca, bir günde 1 milyon 582 bin 232 doz aşı yapıldığını duyurdu
AA

18.06.2021, 00:42 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021, 00:43

Bakan Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Bugün 1,5 milyonuncu doz aşı, saat 21.43'te uygulandı. Aşı ordumuz, 2 saat 17 dakika içinde 82 bin 232 doz aşı daha yaptı. Böylece son 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doza ulaştık. 24.00 itibarıyla yeni günün mesaisi başladı. İçiniz rahat uyuyun. Hayırlı geceler." ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakan Koca, bir günde 1 milyon 582 bin 232 doz aşı yapıldığını duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.