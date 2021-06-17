Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 17 Haziran tablosu

17 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 509'u semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 904 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 62 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 12'ye, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 354 bin 153'e yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 143 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 219 bin 797'ye yükseldi. Toplam test sayısı 57 milyon 899 bin 862'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 860 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.

İL İL VAKA SAYILARI

Vaka sayısı en çok azalan illere ilişkin tablo da paylaşan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta. Vaka sayılarında düşüş devam edecek, aşı ile bağışıklık kazanacağız. Aşı ile bitecek." ifadelerini kullandı.

Tabloya göre vaka sayısı en çok azalan ilk 5 ilin ardından sırasıyla Afyonkarahisar, Kırıkkale, Bartın, Burdur ve Kilis geldi.

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