Türkiye’nin en büyük kokain operasyonu

Gümrük Muhafaza ekipleri Mersin Limanı'nda 1 ton 150 kilo kokain yakaladı. Ekvator'dan yüklenerek Türkiye'ye muz taşıdığı beyan edilen şüpheli bir konteyner, ekiplerce takibe alındı. Geminin Mersin Limanı'na yanaşmasının ardından Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOTİM ekipleri, konteyneri x-ray taramasına sevk etti.

Şüpheli yoğunluk tespit edilen taramada, konteynerde yüklü eşya içerisine gizlenmiş vaziyette tarihi bir uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlendi. Yakalanan 1 ton 150 kilo kokain, bugüne kadar Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarlı kokain olarak kayıtlara geçti.