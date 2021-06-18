Haberler Gündem Son dakika: Rusya'dan flaş karar! Türkiye'ye uçuşlar 22 Haziran'da başlıyor

Son dakika: Rusya'dan flaş karar! Türkiye'ye uçuşlar 22 Haziran'da başlıyor

Son dakika... Turizmcileri sevindiren haber sonunda Rusya'dan geldi. Daha önce 21 Haziran'a kadar Türkiye'ye uçuş yasağı getiren Rusya, 22 Haziran'dan itibaren bütün uçuşların başlayacağını bildirdi.

18.06.2021, 19:17 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021, 19:36