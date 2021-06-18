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Haberler Gündem Son dakika: Rusya'dan flaş karar! Türkiye'ye uçuşlar 22 Haziran'da başlıyor

Son dakika: 'dan flaş karar! 'ye uçuşlar 22 Haziran'da başlıyor

Son dakika... Turizmcileri sevindiren haber sonunda 'dan geldi. Daha önce 21 Haziran'a kadar 'ye uçuş yasağı getiren Rusya, 22 Haziran'dan itibaren bütün uçuşların başlayacağını bildirdi.

Son dakika: Rusya'dan flaş karar! Türkiye'ye uçuşlar 22 Haziran'da başlıyor

18.06.2021, 19:17 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021, 19:36

Rusya, 15 Nisan-1 Mayıs arasında Türkiye'ye gerçekleştirilen uçuşlara kısıtlama getirmiş, 1 Mayıs'ta Türkiye'ye uçuş yasağının 21 Haziran'a kadar uzatıldığını ilan etmişti. Çarşamba günü Rusya'dan Türkiye'ye gelen heyet çalışmalara başlayarak, turizm altyapısını ve sağlık koşullarını incelemeye başlamıştı.

Rus heyetin incelemeleri üzerine Rusya'dan flaş bir karar geldi. Karara göre Türkiye'ye uçuşlar 22 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak.

RUSYA'DAN HEYET GÖNDERMİŞLERDİ

Rusya, geçtiğimiz günlerde güvenli turizm uygulamalarını yerinde incelemek amacıyla Türkiye'ye heyet göndermişti.

Rusya'dan gelen heyet Türkiye'deki güvenli turizm tedbirlerini yerinde incelerken hazırlanacak rapor sonrasında nihai kararın verileceği belirtilmişti.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınla mücadelesinde dünya çapında gösterdiği aşılama performansı ve hızının Rusya'nın aldığı kararda etkili olduğu belirtildi

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