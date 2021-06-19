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Başkan Erdoğan'dan, Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi’ye tebrik mesajı göndererek seçim sonuçlarının İran halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan Erdoğan'dan, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı

19.06.2021, 16:13

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı göndererek seçim sonuçlarının İran halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Erdoğan: "Kovid-19 salgınının aşılmasının ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin önümüzdeki dönem toplantısı münasebetiyle İran'ı ziyaret etmekten memnuniyet duyacağım."

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