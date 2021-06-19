Bebeği ile denize atlayan kadın tutuklandı

İZMİR'DE eşi Gökhan K. ile tartıştıktan sonra 9 aylık kızı G.A.K.'yı da alıp Karşıyaka sahilinde denize atlayan Arzu K. o sırada sahilde oturan iki arkadaş tarafından kurtarıldı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz bebek yaşam savaşı verirken, tedavisinin ardından mahkemeye çıkarılan Arzu K. tutuklanarak Şakran Cezaevi'ne gönderildi.

Olayla ilgili polise bilgi veren Mesut Oto, "Kucağında bebeği ile sahile gelip 'Yaşamak istemiyorum' diye bağırdıktan sonra denize atladı. Arkalarından da biz atladık. Bu sırada bize 'Beni bırakın, yüzme biliyorum. Kızımı kurtarın' dedi" ifadesini kullandı.

BİR AN DÜŞÜNMEDİLER

AKIL almaz olay önceki gece geç saatlerde Karşıyaka İskele mevkiinde yaşandı. İddiaya göre Bornova Yeşilova semtinde oturan iki yıllık evli 21 yaşındaki Arzu K. eşiyle eşinin ailesi yüzünden kavga etti. Genç kadın aldığı alkolün de etkisi ile bir anda sinirlenip beşiğinde uyuyan 9 aylık kız çocuğu G.A.K.'yı alıp evden ayrıldı. Genç kadın, evinin yakınındaki taksi durağından bir araca binip Karşıyaka sahiline gitti.

KARŞIYAKA İskele mevkiine gelen Arzu K., kucağındaki bebeği ile bir banka oturdu. Bu sırada yan bankta Mesut Oto ve Ali Osman Körük isimli iki arkadaş sohbet ediyordu. Bir anda banktan kalkan genç kadın, "Yaşamak istemiyorum" diye bağırarak kucağındaki bebeği ile kendini sulara bıraktı. İki arkadaş da bir an bile düşünmeden denize atladı. Bebek ve anne bir süre sonra denizden çıkarılırken, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırıldı. İlk müdahelelerin ardından taburcu edilen anne Arzu K. polis tarafından gözaltına alındı. Küçük G.A.K. ise hastanenin çocuk bölümünde yoğun bakıma alındı. Bebeğin dün akşam saatlerinde normal servise alındığı öğrenildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI DA DEVREDE

BABA Gökhan K. hastanede başucundan bir an olsun ayrılmazken, ifadesinin ardından tekrar doktor raporu alınan anne Arzu K. kendi kızını öldürmeye teşebbüs suçundan Savcılığa sevk edildi.

SAVCILIKTA da eşiyle tartıştıktan sonra ölmek istediğini ve denize atladığını ileri süren gneç kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da aynıca inceleme başlattığı öğrenildi.

FATİH ŞENDİL