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Son dakika: bugünkü koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

19 Haziran 2021 Cumartesi gününe ait son dakika verilerini duyurdu. Buna göre, 'de son 24 saatte 215 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 480 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

19.06.2021, 19:36 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021, 19:41

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