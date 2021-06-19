Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı 19 Haziran 2021 Cumartesi gününe ait son dakika verilerini duyurdu. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 480 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.

19.06.2021, 19:36 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021, 19:41