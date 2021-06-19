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Sağlık Bakanlığı 19 Haziran 2021 Cumartesi gününe ait son dakika verilerini duyurdu. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 480 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayılarını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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