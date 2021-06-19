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Haberler Gündem Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

genelinde başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde başladı.

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı
AA

19.06.2021, 22:05 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021, 22:09

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge uyarınca Türkiye genelinde saat 22.00 itibarıyla başlayan ve pazar gününün tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 21 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

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