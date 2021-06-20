İSTANBUL'DA dün 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, deprem 15.07'de gerçekleşti. Merkez üssü İstanbul'un Kartal ilçesi olan depremin 7,06 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken, can kaybı yaşanmaması herkesi sevindirdi.
İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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