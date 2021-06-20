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Haberler Gündem İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde deprem

'da 3.9 büyüklüğünde

İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde deprem

20.6.2021

İSTANBUL'DA dün 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, deprem 15.07'de gerçekleşti. Merkez üssü İstanbul'un Kartal ilçesi olan depremin 7,06 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken, can kaybı yaşanmaması herkesi sevindirdi.
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