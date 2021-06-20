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Haberler Gündem Son dakika: Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesi için süreç başlatıldı

Son dakika: 'ın Türkiye'ye iadesi için süreç başlatıldı

Son dakika haberi...Türkiye’nin Büyükelçisi Ozan Ceyhun, ’ın gözaltına alınması ile ilgili bugün yaptığı açıklamada “İade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız” dedi.

Son dakika: Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesi için süreç başlatıldı
DHA

20.06.2021, 16:05

Büyükelçi Ceyhun bugün yaptığı açıklamada "Söz konusu şahıs dün, 19 Haziran günü Viyana'dan takriben 260 kilometre uzaklıkta bir kasabada gözaltına alındı. Ve kendisi akşama doğru Viyana'ya getirildi. Hali hazırda Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi'nde bulunmaktadır. Hakim karşısına çıkmayı beklemektedir. Kurallar gereği, doğal akış gereği yarın çıkması büyük bir ihtimal. Bizlerde bakanlığımızdan aldığımız talimat doğrultusunda gereğini yerine getirerek iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

Sezgin Baran Korkmaz Avusturya’da gözaltına alındı

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