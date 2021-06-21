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Son dakika: açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika... 'nın ilçesi açıklarında saat 01:14'te 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Bodrum, Kuşadası, Datça, Marmaris, Didim ve Aydın'da da hissedildi. 'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Muğla. Datça açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Son dakika: Muğla Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem

22.06.2021, 01:23 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021, 01:39

CANLI YAYIN

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 01.14'te merkez üssü Ege Denizi Muğla Datça açıkları olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem, Bodrum, Kuşadası, Datça, Marmaris, Didim ve Aydın'da da hissedildi.

OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Muğla. Datça açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.



KANDİLLİ VERİLERİ 5.5

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.5 olarak duyururken, Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise 5.6 olarak duyurdu.

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