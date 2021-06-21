Son dakika: Muğla Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 01.14'te merkez üssü Ege Denizi Muğla Datça açıkları olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Deprem, Bodrum, Kuşadası, Datça, Marmaris, Didim ve Aydın'da da hissedildi.
OLUMSUZ BİR İHBAR YOK
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Muğla. Datça açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
Geçmiş olsun Muğla.— A F A D (@AFADBaskanlik) June 21, 2021
Datça açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Gelişmeleri takip ediyoruz. https://t.co/h24vStGBN8
KANDİLLİ VERİLERİ 5.5
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.5 olarak duyururken, Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise 5.6 olarak duyurdu.
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