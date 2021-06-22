Türkiye'de normalleşmeye hazırlıkları, koronavirüs salgınıyla mücadelede aşılama çalışmalarındaki hızlanmanın da etkisiyle başarıyla devam ediyor.
Bakan Koca Twitter hesabından 12-18 Haziran haftasına ilişkin insidans haritasını paylaştı.
Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek."
Haritaya göre Ege Bölgesindeki rakamlar sevindiriyor.
Buna göre Aydın 16,71
İzmir 25,99
Muğla 26,38
Balıkesir 27,49
Manisa 31,57
Uşak 36,81
Çanakkale 40,07
Denizli 50,53
Afyonkarahisar 53,60
ve Kütahya 116,18.
Haritaya göre baçlıca illerdeki vaka durumları şöyle:
BÜYÜKŞEHİRLERDE SON DURUM
- İstanbul, 51.27
- Ankara 93.11
- İzmir 25.99
VAKA SAYISI EN ÇOK OLAN İLLER
- Kütahya: 116.18
- Bolu: 109.91
- Eskişehir: 107.89
- Ağrı: 103.47
- Rize: 96.99
VAKA SAYISI EN DÜŞÜK OLAN İLLER
Osmaniye: 6.20
Hatay: 6.33
Adıyaman: 11.07
Edirne: 12.51
Sinop: 14.78
Son dakika haberi: Bakan Koca paylaştı! İşte illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayıları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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