Haberler Gündem Son dakika haberi: Bakan Koca paylaştı! İşte illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayıları

Son dakika haberi: Bakan Koca paylaştı! İşte illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayıları

Sağlık Bakanı Koca, 12-18 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı. Buna göre vaka sayıları her 100 bin kişide İstanbul'da 51.27, Ankara'da 93.11, İzmir'de ise 25.99 olarak belirlendi. Vaka sayısı en çok olan iller Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize olarak sıralanırken vakaların en az görüldüğü iller ise Osmaniye, Hatay, Adıyaman, Edirne ve Sinop oldu.

22.06.2021, 20:23 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021, 20:27