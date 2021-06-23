7/24dinle açıldı! Gündemden spora, çocuk masallarından sesli kitaplara binlerce içerik sizlerle...

Türkiye'nin en büyük medya kuruluşu Turkuvaz Medya, yenilikçi adımlarına bir yenisini daha ekledi. Türkiyenin en iyi seslendirme sanatçilarının iş birliği ile yayın hayatina başlayan 7/24dinle projesi ile gündeme ilişkin en güncel haberlerin yanı sıra spordan sanata, ekonomiden yaşam haberlerine varıncaya kadar binlerce haber sizin için seslendirildi.

Özellikle günlük yaşamda okumaya vakti olmayanlar, 7/24dinle aracılığı ile gündemi yakından takip edebilecek ve en yeni haberleri Türkiye'nin en iyi seslendirme sanatçılarının ağzından dinleyebilecek.

ÇALMA LİSTELERİ OLUŞTURABİLİRSİNİZ

7/24dinle 'ye üye olarak kendinize özel favorilerinizi oluşturabilir, takip listesinizi düzenleyebilir ve çalma listelerinizi de oluşturabilirsiniz.

ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI!

7/24dinle büyükler kadar çocuklar için de yüzlerce içerik sunuyor. En güzel çocuk masalları, sesli kitaplar, eğitici ve öğretici içerikler ve dünya klasiklerinden temel eserlerimize varıncaya kadar birçok farklı içerik 724dinle.com'da yer alıyor.

TEK TIK UZAĞINIZDA

7/24dinle.com'a web ve mobilin yanı sıra akıllı telefonlarınıza indireceğiniz 724dinle uygulaması ile de ulaşabilirsiniz.

724DİNLE UYGULAMALARI İÇİN AŞAĞIDAKİ BAŞLIKLARA TIKLAYIN



724Dinle Android uygulaması için tıklayın