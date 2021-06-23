‘Deniz Poyraz PKK işbirlikçisidir’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında HDP'yi hedefine aldı, kapatma davasına tepki gösterenleri sert bir dille eleştirdi. HDP'nin kapatılması gerektiğini bir kez daha yineleyen Bahçeli, şöyle konuştu: Eğer hukuk varsa terörizmin siyaset ayağı hiçbir ad altında açılmamak üzere kapatılmalıdır. Boğaz'a nazır şatafatlı mekanlarda, sıcak kumların üzerinde magazinleşmiş hayatlarının derinlerine sinmiş aşağılık kompleksleri eşliğinde demlene demlene demokrasi edebiyatı yapanlara, hayat çok parlak, dünya çok güzeldir. Lüks otel lobilerinde 'Bu kadar oy alan bir parti kapatılır mı, Türkiye'nin çivisi çıktı' ahkamı kesenlerin, yedikleri önünde yemedikleri arkasındadır.

SİLAH ALIP NÖBETE GİTSİNLER

Meseleyi demokrasi ile tercüme etmeye çalışanlar 1 saatliğine de olsa bu vatanın yalçın kayalarında, karlı ovalarında, buz kesmiş gecelerinde ellerine silah alıp nöbete gitsinler de görelim adamlıklarını. Bu vatanı korumak yalnızca Anadolu'nun kavruk yüzlü yiğitlerinin mi sorumluluğu altındadır? Millet salgınla boğuşurken, İzmir Alaçatı'da, Bodrum Yalıkavak'ta, İstanbul Nişantaşı'nda nasıl caka satıyorlarsa, buyursunlar saltanat sürdükleri bu vatanın külfetine de bir zahmet katlanmayı denesinler.

HDP SALDIRISI PROVOKASYON

İzmir HDP binasına yapılan saldırı alçak bir komplo ve şiddetli bir provokasyondur. Saldırı için öyle bir gün seçilmiştir ki binada tek bir HDP'li yönetici yoktur. Suruç katliamında olduğu gibi HDP'liler araziye uymuşlardır. Ne hikmetse çay servisi yapan şahsın yerine kızı gelmiştir. Deniz Poyraz'ın yarım bıraktığı çay ve domates zeytin propaganda yapılmıştır. HDP'yi masumlaştırıp partimizi, Cumhur İttifakı'nı suçlamak üzere bina edilen cinayetin önü arkası araştırılmalıdır. Biz bu cinayeti reddediyoruz, katile en ağır cezayı istiyoruz. Kılıçdaroğlu'nun aklı başında mıdır? Haydut devlet nedir? Hangi cüretle böyle konuşabilmiştir? Deniz Poyraz, PKK'nın kırsal katılım sorumlusu, halkanın içinde yer alan milis işbirlikçidir. Milis işbirlikçi, yalnız görünen kişileri terör örgütüne devşirmek için çalışan terörist demektir. PKK'nın milis işbirlikçilerine mağdur muamelesi yapanlara sesleniyorum. Aybüke Öğretmenimiz şehit edilirken nerelerdeydiniz?