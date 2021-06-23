‘İhracatta yeni rekor bekliyoruz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Ekonomi Forumu'na video mesajla hitap etti. Korona virüs salgını sebebiyle son 1,5 yıldır küresel ekonominin sancılı sınamalar ve belirsizliklerle dolu bir süreçten geçtiğini hatırlatan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

KADERLERİNE TERK EDİLDİLER

Son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen bu salgın dalgalar ve yeni varyantlar halinde ülkemizi etkilemeyi sürdürüyor. 2020 yılına dair ekonomik veriler, dünyamızın nasıl bir girdabın içinde olduğunu göstermeye yeterlidir. Bilhassa küresel sistemin çeperinde yer alan az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler salgın karşısında adeta kaderlerine terk edildi. Aynı kayıtsızlığın aşı meselesinde de sergilendiğine şahit oluyoruz. Dünyanın 100'e yakın ülkesinin halen ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. İnsanlık olarak bize büyük bir aile olduğumuzu hatırlatan salgın, küresel dayanışma açısından bir fırsata tahvil edilemedi.

Aşı ve ilaç adil bir şekilde tüm ülkelerin kullanımına açılmadıkça, küresel ekonomik canlanmanın mümkün olmayacağını biliyoruz. Türkiye olarak bu hassas dönemde sorumluluk üstlenmekten kaçınmadık. Dost kara günde belli olur diyerek, 158 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteğinde bulunduk. Bir taraftan temin ettiğimiz aşıları vatandaşlarımıza uygularken, diğer taraftan da henüz aşıya ulaşamamış dost ülkelere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yıl sonuna doğru kullanıma hazır hale getirmeyi planladığımız milli Kovid- 19 aşısının inşallah milletimizle birlikte tüm insanlığın da aşısı olacağının müjdesini buradan paylaşmak istiyorum.

"İSLAM VE GÖÇMEN KARŞITLIĞI ALEVLENDİ'

KÜRESEL boyut kazanan ırkçılık ve İslam karşıtlığı ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Salgın sadece ekonomik adaletsizlikleri derinleştirmekle kalmamış, aynı zamanda İslam düşmanlığı ve göçmen karşıtlığını da alevlendirmiştir. Bugün birçok batılı ülkede kültürel ırkçılık, farklı dinden, inançtan, renkten olana tahammülsüzlük korona virüsten daha tehlikeli hal almıştır. DEAŞ'la mücadelede sergilenen küresel dayanışmanın, terör parantezine alınarak Müslüman düşmanı akımlara da gösterilmesi şarttır" diye konuştu.

EKONOMİDE UZUN VADELİ VİZYON

SALGIN sonrasında dünyanın ekonomik, sosyal ve siyasi bakımdan büyük değişimlere sahne olacağını kaydeden Erdoğan, "Türkiye olarak hazırlıklarımızı uzun vadeli bir vizyonla yürütüyoruz. Salgın döneminde sadece sağlıkta değil, üretim, lojistik, kamu güvenliği, istihdam, sosyal destekler alanında da ülkemiz pozitif yönde ayrıştı. Üç kıtayı birleştiren stratejik konumuyla Türkiye ön plana çıktı. Olumsuz ekonomik iklime rağmen 2020'yi büyümeyle kapattık. Yüzde 1,8'lik oranla G20 içerisinde en yüksek büyümeyi kaydeden ikinci ülke olduk. Bu yıl toplam ihracatta 200 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atmayı bekliyoruz" dedi.