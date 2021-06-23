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Haberler Gündem Son dakika: Bugünkü koronavirüs vaka sayılarını Bakan Koca açıkladı

Son dakika: Bugünkü koronavirüs vaka sayılarını Bakan Koca açıkladı

Merakla beklenen 23 Haziran 2021 Çarşamba gününe ait verileri Sağlık Bakanı açıkladı. Buna göre, 'de son 24 saatte 224 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: Bugünkü koronavirüs vaka sayılarını Bakan Koca açıkladı

23.06.2021, 19:34 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021, 20:04

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 65 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 358'e yükseldi.

Toplamda 59 milyon 221 bin 265 test yapıldı. Bugün yapılan 224 bin 192 testten, 5 bin 809 yeni vaka sayısı, 550 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 387 bin 545 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 917 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 248 bin 862'ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 763 olduğu açıklandı.

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