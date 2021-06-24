SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti milletvekillerini ve MKYK üyelerini korona virüsle mücadele ve TURKOVAC aşısı hakkında bilgilendirdi. Yaklaşık 3 buçuk saat süren toplantının ardından açıklama yapılmadı. Bakan Koca, Delta varyantının Türkiye'de 134 kişide görüldüğünü bildirdi.
Delta Varyantı Türkiye’de 134 kişide görüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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