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Haberler Gündem Delta Varyantı Türkiye’de 134 kişide görüldü

’de 134 kişide görüldü

Delta Varyantı Türkiye’de 134 kişide görüldü

24.6.2021

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti milletvekillerini ve MKYK üyelerini korona virüsle mücadele ve TURKOVAC aşısı hakkında bilgilendirdi. Yaklaşık 3 buçuk saat süren toplantının ardından açıklama yapılmadı. Bakan Koca, Delta varyantının Türkiye'de 134 kişide görüldüğünü bildirdi.
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