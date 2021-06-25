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Haberler Gündem Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm canlı izle! | Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm canlı izle

Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm canlı izle! |

'nin sevilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. 'ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin 6. yeni bölümünde ‘’Zulüm neredeyse sefer orayadır.’’ sözü dikkat çekti. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm canlı izleme adresi.

Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm canlı izle! | Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm canlı izle

25.06.2021, 20:43

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN DİZİSİNDE BU HAFTA

Şehzade Celaleddin, düğün gecesine Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın casusu olduğunu itiraf etmesi ile büyük bir şok yaşar. Kaderini Celaleddin'in ellerine teslim eden Kutlu Bike, büyük pişmanlık yaşarken, Celaleddin ise Cengiz Han'ın oyununu bozmak üzere harekete geçer. Celaleddin ve Kutlu Bike'nin düğününe düzenlediği hain saldırı boşa çıkan ve ifşa olan Behram yakalanarak sorguya alınır. Celaleddin'in kendisinden izinsiz saraydan ayrılarak Cengiz Han'a karşı hamle yapması Sultan Aleaddin'i sinirlendirir. Cengiz Han'ın planıyla adım adım başkenti sararken; Haşhaşiler açığa çıkmanın verdiği çaresizlikle yeni bir oyun kurar.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 6. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

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