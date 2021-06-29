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Haberler Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Elmalı davası açıklaması

Sözcüsü Çelik'ten davası açıklaması

Son dakika... Sözcüsü , Antalya'nın ilçesinde yaşayan iki küçük çocuğun istismar edilmesi olayına ilişkin dava ile ilgili açıklamada bulundu. Olayın yakın takipçisi olduklarını belirten Çelik, "AK Parti olarak Antalya Elmalı'da iki evladımızın istismar edilmesi davasını yakından takip ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir. Evlatlarımız güven altındadır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Elmalı davası açıklaması

29.06.2021, 14:11 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021, 14:15

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin cinsel istismara maruz kalmasına ve sanıkların serbest bırakılmasına yönelik tepkiler sürerken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de kişisel Twitter hesabında açıklamada bulundu.

"AK Parti olarak Antalya Elmalı'da iki evladımızın istismar edilmesi davasını yakından takip ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir" diyen Çelik, şöyle devam etti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mız hem yargılama sürecine müdahil olmuştur; hem de evlatlarımızı ihtiyaç duydukları hizmetlerle desteklemeye devam etmektedir. Evlatlarımız güven altındadır."

NE OLMUŞTU?

Antalya'da 6 Ocak 2021'de gerçekleşen üçüncü duruşmada 7 yaşındaki kız çocuğu G.E.G. ile 10 yaşındaki ağabeyi İ.E.G.'nin, cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A. tahliye edilmişlerdi.

Sosyal medyada #ElmalıDavası etiketiyle paylaşım yapılarak sanık anne ve üvey babanın serbest bırakılmasına tepki gösterilmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tahliyelere itiraz ettiklerini duyurmuştu.

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