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Başkan Erdoğan'dan tarihçi Prof. Dr. paylaşımı

Cumhurbaşkanı , vefatının üçüncü yılında tarihçi Prof. Dr. 'i rahmetle yad etti.

Başkan Erdoğan'dan tarihçi Prof. Dr. Fuat Sezgin paylaşımı

30.06.2021, 17:32 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021, 17:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam, bilim ve teknoloji alanındaki çok kıymetli çalışmalarıyla maziden atiye köprü kuran Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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