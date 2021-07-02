Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi Meclis'e geldi! Hayvana işkenceye af yok

Düzenleme hayvanlara işkence eden ya da öldürenlere 4 yıla kadar hapis cezası verilmesi, sirk ve yunus parkların kapatılması, pet-shoplarda kedi-köpek bulundurulmaması, pitbull başta olmak üzere tehlikeli 4 köpek türünün beslenememesi gibi değişiklikler içeriyor.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan son yapılan MYK toplantısında uzun süredir üzerinde çalışılan Havanları Koruma Yasa Teklifi'nin TBMM'ye sunulması ve Meclis tatile girmeden yasalaştırılması talimatı verdi. Bu kapsamda teklife son şekli verilerek dün TBMM Başkanlığına sunuldu.

SAHİPLİ-SAHİPSİZ HAYVAN AYIRIMI KALKIYOR



AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, teklifin içeriği hakkında kapsamlı bilgi verdi. Ünal, " Hayvanlar mal değil can olarak kabul edilecek. Hayvan neslini tüketene 10 yıla kadar hapis verilebilecek. Sahipli sahipsiz hayvan ayrımını kaldırıyoruz. cinsel ilişki suç olarak düzenleniyor" dedi.



Teklif şu değişiklikleri içeriyor:

CANLI VE SÜS OLMAYACAK:

Bundan sonra sadece insanlar değil tüzel kişiler de havyan sahibi olabilecek. Hayvanlar 'mal ve eşya' değil "canlı" olarak kabul edilecek. Hayvanları "süs" olarak gösteren maddeler de temizleniyor.

HAYVAN KİMLİKLERİ:

Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını en geç 31 Aralık 2022 tarihine kadar dijital kimlik almak zorunda olacak.





SOKAĞA BIRAKANA 2 BİN LİRA CEZA:

Ev hayvanını terk edip sokağa bırakmak ilk kez kabahat olarak düzenlendi ve 2 bin lira para cezası getirildi.

HAYVAN HACZİNE YASAK:

Ticari amaç güdülmeksizin bakılan tüm hayvanlar için haciz getirilemeyecek.



BAKIMEVİ ZORUNLULUĞU:

Büyükşehir, il ve nüfusu 75 bini aşan belediyelere 31 Aralık 2023, diğerlerine ise 31 Aralık 2025 tarihine kadar hayvan bakımevin kurma zorunluluğu getiriliyor. Nüfusu 25 binin altında olan belediyeler için ise bu zorunluluk bulunmuyor.

KISIRLAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

Rehabilite edilmemiş sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın veri tabanına kaydedilmesi yükümlülüğü getiriliyor.



PET-SHOP'LARDA KEDİ-KÖPEK OLMAYACAK:

Ev hayvanı satış yerlerinde (pet-shop) kedi ve köpek bulundurulamayacak.

SİRK VE YUNUS PARTLARI YASAK:

Hayvanların kullanıldığı kara ve su sirkleri ile yunus parklarının kurulması yasaklanacak. Mevcutlar ise kapasite arttırılama gidemeyecek. Buna uymayana 25 bin lira para cezası uygulanacak.

PİTBULL YASAĞI:

Pittbull gibi tehlikeli hayvanların sahiplenilmesi, barındırılması ve beslenmesi yasak olacak. Şu aşamada dört köpek türü 'Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino" ve melezleri yasaklanıyor. Bu hayvanları besleyenlere 6 ay süre verilecek. Bu süre içinde ya hayvanlar kısırlaştırılacak ya da barınaklara teslim edilecek. Bu tercih süresinde dahi hayvanlar çocuk parkları başta olmak üzere kalabalık yerlere giremeyecek. Ayrıca, bu hayvanların sokağa terk edilmesi yasağına ilişkin idari para cezasının 30 bin lira olarak uygulanması öngörülmektedir.

HAPİS CEZASI GELİYOR:

hayvanlara yönelik bazı filer suç kapsamına alınıp hapis cezası getiriliyor. Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişiye 1 ila 5 yıl, hayvanın neslini yok eden kişiye 5 ila 10 yıl, dövüştürenlere üç ay ile 2 yıl, ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürene 6 ay ila 4 yıl, işkence ve zalimce muameleye 6 aydan 3 yıla, cinsel ilişkide bulunanlara 6 ay ile 3 yıl hapis cezası verilecek. Bu suçlar birden fazla hayvana karşı ve aynı anda işleniyorsa, sahipleri tarafından yapılıyorsa yarısı oranında arttırılacak..