“Tank Palet’in tapusu Türklerde”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki Tank Paleti Fabrikası'nı ziyaret etti. Erdoğan, otobüsün üzerinden fabrika çalışanlarına seslendi. Fabrikanın işletmesini yürüten firmanın Türk firması olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Burada çalışan işçilerimizin kadroları Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı. Dolayısıyla hiçbir çalışanımız hak kaybına uğramadı. Üretim eskiden olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda devam ediyor" diye konuştu.

'İSPAT EDEMEZSEN NAMERTSİN'

Firmanın yabancı ortağının sadece finansal ortak olduğunu söyleyen Erdoğan, "Katar buranın finansal ortağı, yüzde 49 ile. Yüzde 51 Türk ortaklara aittir. Fabrikanın fiili yönetiminde herhangi bir ortak yok. Fabrikanın işletmesini yürüten Türk şirketinin yönetim yapısı da yakın zamanda değişti. Her kim bu fabrikanın satıldığını, hele hele yabancılara satıldığını iddia ediyorsa, bilin ki yalan söylüyor. Yani Bay Kemal, işi gücü akşam yalan, sabah yalan. İşte daha yeni, ne diyor? Katar'ın çocuklarını gençlerini tıp fakültesine biz sınavsız alıyormuşuz. Buna desek ki gel bunu ispat et. Hangi Katarlı öğrenciyi biz üniversitelerimize veya tıp fakültesine sınavsız aldık. İspat et. Hukukta bir kaide var. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Eğer iddianı ispat edemezsen namertsin. Sen bizim gençlerimize hakaret ediyorsun, saygısızlık yapıyorsun. Bir gün önce bunu açıklıyorsun, bir gün sonra imtihanlar var. Böyle bir şey olabilir mi? Hele hele bu imtihan üzerinden her kim ülkemize ve ordumuza iftira atıyorsa bilin ki devlet ve millet düşmanıdır" dedi.

'DÜRÜSTLÜK SEMTİNE UĞRAMAMIŞ'

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na eleştirilerini sürdüren Erdoğan, "Nitekim bu fabrika ile ilgili yalan ve iftiraları pervasızca tekrarlayan CHP'nin başındaki bu zat, yargı tarafından tazminat cezasına da çarptırılmıştır. Tabii bunlarda yalan söyleme ve iftira atma konusunda Allah korkusu da kuldan utanma da olmadığı gibi yargı kararına saygı da yoktur. Nitekim aynı yalanları sürekli tekrarlayıp duruyorlar. Milletimiz bu yalancıları 2023 seçimlerinde bir kez daha sandığa gömerek cevabı verecektir. Bu ara ne diyor? '6 ay sonra seçim var, biz geliyoruz' diyor. Sen bu 6 ayı daha çok konuşursun. Bizim seçim tarihimiz belli, Haziran 2023. Bu leblebi, çekirdek işi değil. Siyaset dürüstlük ister. Ama dürüstlük bunların semtine uğramamış" diye konuştu.



ALTAY'IN TESLİM TÖRENİ 2023'ÜN BAŞINDA YAPILACAK

Altay tankının 2023 yılının başında orduya teslim edileceğini açıklayan Başkan Erdoğan, "Fabrikamızda yıllarca çeşitli modellerdeki tanklarımızın ve obüslerimizin modernizasyonları, mekanik ve elektronik kalibrasyon hizmetleri yapılmıştır. Ayrıca Altay tankımızın üretimini de burada yapmayı planlıyoruz. Şimdi yazılımdaki gençlerimize sordum. Ne zaman bitiriyoruz bu işi? dedim. En kısa zamanda diyorlar. En kısa zaman ne zaman? Artık bize bunu söyleyin. Kendilerine 2023'ün başında bunu yetiştirmeye var mıyız? dedim. Biz de bütün ekibi inşallah sıkıştıracağız ve hedef olarak buradan Altay'ı ilk defa 2023'ün başında orduya teslim törenini yapacağız" dedi.



'HAKKIMIZ NEYSE SÖKE SÖKE ALACAĞIZ'

BAŞKAN Erdoğan, "Bize ne işiniz var Suriye'de, ne işiniz var Libya'da, ne işiniz var Karabağ'da, ne işiniz var Doğu Akdeniz'de dediler. Bunu diyenler ya dünyadan habersiz ya da düşmanın kılıcını çekmektedir. Allah nasip ederse 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs'tayım. Geçen gün Avrupa Komisyon Başkanıyla konuşuyoruz. Diyor ki, 'Duydum ki Kıbrıs'a gideceksiniz. Oradan sert mesajlar vermeseniz' dedi. Dedim, 'Nasıl mesajlar vereceğimi de bana bildirirseniz. Ben o metni oradan okurum.' Yani bunlar kimin kim olduğunu daha öğrenememiş. Sen Erdoğan'ın ne zamandan beri talimatla konuşma yaptığını öğrendin? Biz hakkımız neyse bu hakkımızı söke söke alırız" dedi.



"CHP'NİN YALANLARINA MİLLETİMİZİN KARNI TOK"

SAKARYA'DA yapımı 2 milyar 600 milyon lirayı bulan 157 eserin açılışında konuşan Başkan Erdoğan, "Biz Türkiye'nin geleceğine talibiz derken, 19 yıllık müktesebatımızın referansı ile söylüyoruz. Karşımızda ise bu ülke için bir dikili ağacı olmayan CHP var. Elindeki üç beş belediyenin bile hakkını vermekten aciz bu zihniyetin avara kasnak gibi tekrarlayıp durduğu yalanlara milletimizin karnı toktur" dedi.



DOKTORA ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU



'İLİM VE İRFAN MERKEZİNİ TERÖRE KURBAN ETMEYİZ'

BAŞKAN Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde doktora öğrencileriyle yaptığı söyleşi yayımlandı. Sıcak diyaloglara sahne olan buluşmada gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türkiye'nin gündemindeki konulara değindi. Yerli aşı çalışmalarını değerlendiren Başkan Erdoğan, "Turkovac bizim sınavımız olacak. Eylül, Ekim gibi artık buradan bir netice alalım istiyoruz. Bize düşen neyse yapmaya kararlıyız. Bütün laboratuvar çalışmaları devam ediyor" dedi. Bir soru üzerine, Türkiye'de akademik özgürlüğün olmadığı bir üniversitenin bulunmadığını aktaran Erdoğan, "Bizim herhangi bir üniversitede özgürlüğü kısıtlamak diye bir derdimiz yok. İlmin ve irfanın merkezini eğer biz teröre kurban edersek yazık olur" ifadelerini kullandı. Demokratikleşme konusunda bir sıkıntı olmadığını da dile getiren Başkan Erdoğan, "İsteyen parti kuruyor, dernek kuruyor. PKK'yla iş birliği yapmak suretiyle parlamentoya girenler var. Bütün bunlara rağmen biz bu mücadelenin kesinlikle demokrasi içerisinde ve demokratikleşme sürecini koruma altına alarak yürütmek durumundayız" açıklamasını yaptı.