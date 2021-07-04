CHP'li başkanlardan ortak açıklama

CHP'Lİ 11 büyükşehir belediye başkanından 10'u, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde, Antalya Belek'te bir araya geldi. Belek'teki toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak yer aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'LA TOPLANTI TALEBİ

YURT dışında olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise toplantıya katılamadı. Toplantı sonrası ortak bir açıklama yapan başkanlar, vatandaşları pandemi döneminde yaşanan can kayıplarının bir daha yaşanmaması için aşılama haklarını kullanmaya davet etti. Ayrıca yapılan açıklamada Başkan Erdoğan'ın 11 Eylül 2019'da 30 büyükşehir ile yaptığı toplantının bir benzeri daha yapılması talep edildi.