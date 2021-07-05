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Haberler Gündem Türkiye’de bir haftada 5,3 milyon doz aşı yapıldı

’de bir haftada 5,3 milyon doz yapıldı

Türkiye’de bir haftada 5,3 milyon doz aşı yapıldı

5.7.2021

SAĞLIK Bakanlığı tarafından yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bir haftada 5 milyon 345 bin 382 aşı uygulandı. Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 4 Temmuz saat 19.45 itibarıyla ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 52 milyon 620 bin 495 olarak gerçekleşti. Böylece Kovid-19'la mücadelede haftalık aşı sayısında artış da devam etti.
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