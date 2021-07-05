Türkiye’de bir haftada 5,3 milyon doz aşı yapıldı

SAĞLIK Bakanlığı tarafından yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bir haftada 5 milyon 345 bin 382 aşı uygulandı. Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 4 Temmuz saat 19.45 itibarıyla ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 52 milyon 620 bin 495 olarak gerçekleşti. Böylece Kovid-19'la mücadelede haftalık aşı sayısında artış da devam etti.

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