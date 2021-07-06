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Haberler Gündem Sabit geliri olan eşe nafaka yolu kapandı

Sabit geliri olan eşe yolu kapandı

Sabit geliri olan eşe nafaka yolu kapandı

6.7.2021

BIR süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan çift Aile Mahkemesi'ne müracaat ederek karşılıklı boşanma davası açtı. Mahkeme, tarafların boşanmasına karar verdi. Mahkeme, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle kadının maddi manevi tazminat talebini de hüküm altına aldı. Kadın tazminat miktarı, erkek ise davanın reddi yönünden kararı temyiz etti.
EMSAL nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, öğretmen olan kadına verilen yoksulluk nafakası kararını yasaya aykırı buldu. Mahkeme davacı kadının öğretmen olduğu, sürekli ve yeterli gelirinin bulunduğu, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşmeyeceğine hükmetti.
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