Son dakika: Bugünkü verileri açıklayan Bakan Koca umut verdi

Aşılama kampanyası tam gaz devam ederken, açıklanan corona virüsünü tablosu umut veriyor. Bakanlık tarafından açıklanan tabloda son 24 saatte 226 bin 651 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 299 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti.

'MÜCADELE DEVAM EDECEK'



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, pandemi ile mücadelenin devam edeceğini belirterek, "Salgının seyri değişiyor. Aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanana kadar mücadele devam edecek. Yarını bugünden güvence altına alalım. Henüz aşınızı olmadıysanız lütfen acele edin" ifadelerini kullandı

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 881 bin 755 aşı uygulandı.

AŞILAMADA ORANI EN YÜKSEK OLAN İL BELLİ OLDU



6 Temmuz Günlük Covid-19 tablosuna göre aşılama yüzdesinin en yüksek olduğu kent yine Muğla oldu. Muğla'da aşılama yüzde 80.3 olarak kayıtlara geçti. Üç gün önce yayınlanmaya başlayan yeni Covid-19 ekranına göre; bu anlamda durumun en vahim olduğu şehir ise değişmedi. Siirt yüzde 27.8 ile aşılama yüzdesinin en düşük olduğu kent oldu.