  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Ücretsiz telafi eğitimi şansını kaçırmayın

Ücretsiz telafi eğitimi şansını kaçırmayın

Ücretsiz telafi eğitimi şansını kaçırmayın

6.7.2021

MILLI Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimleri kapsamında çocukların ihtiyacı olan hemen her konuda ücretsiz eğitimlerin olduğunu belirterek, velileri bu eğitimlerden yararlanmaya davet etti. Selçuk, Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı ziyaretinde gazetecilere, 1,5 yıl sürecek Ulusal Destekleme Programı'nın alt dalı olan telafi eğitimini başlattıklarını söyledi. Bugün, telafi eğitiminin yaz bölümünün yaşandığını aktaran Selçuk, her il ve ilçede, hangi okulda hangi saatte neler var gibi bilgilere herkesin "telafidebendevarim.meb.gov.tr" adlı internet sitesinden erişebileceğini anımsattı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ücretsiz telafi eğitimi şansını kaçırmayın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.