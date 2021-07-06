Ücretsiz telafi eğitimi şansını kaçırmayın

MILLI Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimleri kapsamında çocukların ihtiyacı olan hemen her konuda ücretsiz eğitimlerin olduğunu belirterek, velileri bu eğitimlerden yararlanmaya davet etti. Selçuk, Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı ziyaretinde gazetecilere, 1,5 yıl sürecek Ulusal Destekleme Programı'nın alt dalı olan telafi eğitimini başlattıklarını söyledi. Bugün, telafi eğitiminin yaz bölümünün yaşandığını aktaran Selçuk, her il ve ilçede, hangi okulda hangi saatte neler var gibi bilgilere herkesin "telafidebendevarim.meb.gov.tr" adlı internet sitesinden erişebileceğini anımsattı.

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