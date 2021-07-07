AK Parti MKYK sona erdi! Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası açıklamalarda bulundu.



Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

Gerek ülkemizde operasyon yapmaya çalışanlara cevap nettir. Irak'ta, Suriye'de terör devletçikleri kurmaya çalışanların ulaşabileceği hiçbir hedef yoktur. Bunlara kimlerin destek verdiğini görecek kadar Türkiye'nin devlet tecrübesi vardır. Baktığımızda sadece siluetlerini görmüyor, fotoğraflarını çekiyoruz. Bunlarla mücadelenin kararlı şekilde yürütülmesi için her türlü imkana sahibiz.

TÜRKİYE SİCİLİ EN TEMİZ ÜLKEDİR

Türkiye, cocuk asker kullanmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konuda sicili en temiz devlettir. Çocuk terörist meselesinde Türkiye Cumhuriyeti devleti en temiz devlettir. İftira bile atılamayacak bir devlettir. Türkiye, insan ticaretinin önlenmesi konusunda en güçlü mücadeleyi veren ülkelerden birisidir. Çocukları savaşçı olarak kullananların başında PKK ve DEAŞ terör örgütü gelmektedir.

İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ'NİN YANINDAYIZ

İskeçe Türk Birliği'ni selamlıyorum. Yeniden tescil başvurusu Yunanistan tarafından reddedildi. İsminde Türk ibaresi olduğu için 1983'te ibare indirildi, dernek 1986'da kapatıldı. AİHM kararı karşısında Yunanistan 2017'de bir düzenleme yaptı. İskeçe Türk Birliği yeniden tecil için başvuru yaptı. Yunanistan Yargıtayı 30 Haziran'da bunu kabul etmedi. İskeçe Türk Birliği'nin haklı mücadelesinin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Bu mücadelenin 38 yıldır sürmesi... Sürekli olarak aleyhine karar veriliyor. Üçüncü kere birlik Yunanistan'daki iç hukuk yollarını tüketmiş oldu.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı açıklandı. Burada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, STK'ların ortak görüşü ile ortaya çıktı. 5 ana hedef, 227 faaliyet şeklinde hayata geçecek.

Çok önemsediğim konulardan biri şudur. Toplumda kadına yönelik şiddet suçlarının analiz edilmesi için araştırma yapılacak. Nerede eksiklik var, nerede eğitimle ilgili çalışma yapılması... Şiddetin cezalandırılması konusunda nasıl bir algı oluşuyor, bunun sonuçlarının çıkarılması çok önemli. Eylem Planı çerçevesinde risk haritalarının çıkarılacak olması mücadelede nerelere yoğunlaşılacak olmasını göstermesi açısından da önemlidir.

MÜSİLAJDA CİDDİ AZALMA VAR

11 bin metreküp müsilaj toplandı. Yüzeyde ciddi azalma var. Bu tabloyu yeniden görmemek için çalışmalarda bulunuyoruz. Önemli olan bir daha bu noktaya gelmemektedir. Mevzuata uymayan 140 tesise 18 milyon TL ceza kesildi.

KORONAVİRÜS VE AŞI SÜRECİ

Bazı ülkelerdeki gibi gayri insani tablolarla karşılaşmadık. Tüm bir toplum olarak koruma altına almayı başardık vatandaşlarımızı. Her gün çeşitli açıklamalar görüyoruz. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, süreci yönetiyor. Kararları ve tavsiyeleri noktasında herkes tedbirleri alıyor. Bilim Kurulu'nunt avsiyesi aşılama çalışmalarına önem vermemiz yönünde. Kazanımları korumanın yolu aşılamaya destek vermektir.

Pandemi destekleri 196 milyar TL'ye ulaşacak.

ERDOĞAN'IN DİYARBAKIR ZİYARETİ

Başkan Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti ile ilgili de açıklamada bulunan Çelik: Bu anneleri bu çaresiz durumalra düşürenler güya bu işleri Kürtler için yaptıklarını söylüyorlar. Tüm bunları yaparken de Kürt çocuklarını bu memleketin çocuklarını ölüme götürüyorlar. Siyasete katılma yok. Oyüzden daağa çıkıyorlar deniyordu. Siyasete katılmanın annelerin elinden evlatlarını çalmak demi-okratik süreçleri terör örgütlerine zemin hazırlamak şeklinde kullanıldığını görüyoruz.

Cumhurbaşkanımız anneleri Ramazan'da kabul etti Yine bir araya gelecek. Bu kez anlamlı buluşma olacak.Pek çok ile de yayıldı. Kadın üyelerimizin daha yoğun bir talebi olduğunu görüyoruz. Kapsamlı bir Diyarbakır programı gerçekleşecek.

ERDOĞAN'IN KKTC ZİYARETİ

Cumhurbaşkanımızın KKTCye gidecek olmasından rahatsız duyanları görüyoruz. Kimsenin haddi değil. Özel günlerde TÜrkiye KKTC'nin yanında oluyor. Bunla ilgili oraya gidecek heyetin dar veya geniş olmasıyla ilgili yorumlar saygısızlıktan başka bir şey değil. Bundan rahatsız olanlara kendi işinize bakın diyoruz.

Yanlış kararların düzeltilmesini KKTC'den beklemesinler. AB pozisitif katkı sağlamıyor. Sınır sorunu olan ülkeyi AB üyesi yapmışsınız

YUNAN DIŞİŞLERİ BAKANI'NIN SKANDAL SÖZLERİ

Çelik, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'yi terör örgütü DEAŞ'la mücadeleye katkı sunmamakla ilgili skandal sözleri hakkında "Yunanistan'daki hangi açıklamayı not edeceğimizi şaşırıyoruz. Yunanistan Dışişleri Bakanı yalan söylüyor. Türkiye DEAŞ'la mücadele eden tek ülkedir." dedi.