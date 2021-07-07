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Soylu’dan ’ne tazminat davası

Soylu’dan Cumhuriyet Gazetesi’ne tazminat davası

7.7.2021

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, hakkında yapılan haberler nedeniyle Cumhuriyet gazetesine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, müvekkili hakkında gazete tarafından 52 gündür 254'ü doğrudan Soylu'ya yönelik olmak üzere toplam 313 haber ve köşe yazısı yayımlandığını belirtti. Bu haberlerin tamamen kurgu ve gerçeğe aykırı olduğunu, hakaret ve iftira içerdiğini ifade eden Kızılca, "Cumhuriyet gazetesi aleyhine 1 milyon Türk lirası manevi tazminata hükmedilmesi talebiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine dava açılmıştır" dedi.
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