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Haberler Gündem Tosuncuk için tutuklama talebi! Mehmet Aydın mahkemeye sevk edildi

Tosuncuk için tutuklama talebi! mahkemeye sevk edildi

Son dakika... "" davası sanığı Tosuncuk lakaplı , savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Tosuncuk için tutuklama talebi! Mehmet Aydın mahkemeye sevk edildi

07.07.2021, 13:54 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021, 14:13

Son dakika... Binlerce kişiyi dolandırıp yıllarca süren firarının ardından gözaltına alınan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın savcılık sorgusu tamamlandı. Yaklaşık 4 saat süren ifadenin ardından Aydın, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

BU SABAH ADLİYEYE GETİRİLMİŞTİ

Mehmet Aydın bu sabah saatlerinde Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanarak Adliyeye sevk edilmiş, kısa süre içerisinde ifade işlemlerine başlanmıştı.

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