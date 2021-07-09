Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine ziyaret! Tarihi buluşma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Erdoğan'ın destek ziyaretine geniş bir heyet katıldı. Erdoğan, ailelerin büyük sevgi gösterisi ve alkışları ile karşılandı.

Erdoğan, ailelerin yanında olduğunu bir kez daha vurgularken, dertlerini dinledi.

Erdoğan, burada ailelere bir hitap konuşması da gerçekleştirdi.

Erdoğan, "Kandil'dekilerin evlat diye bir sorunu yok. Ben inanıyorum ki Diyarbakır annelerinin bedduası bunları vuracaktır hiç endişeniz olmasın." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu kardeşlerim Ramazan-ı Şerif'te bizim iftarımıza teşrif ettiler. Bir baba olarak, yanımızda kadın kollarımızın temsilcileri, vekillerimiz birlikteyiz.

Malum 25 kadar evladımız anne babalarıyla buluştu. İstiyoruz ki diğerleri de anneleriyle, babalarıyla buluşsun. Daha da bunun artacağına inanıyorum. Diyarbakır anneleri ile Şırnak anneleri, Van anneleri bütünleşti. Tüm bunlar sürekli olarak artarak devam ediyor.

"DİYARBAKIR ANNELERİNİN BEDDUASI BUNLARI VURACAKTIR"

Bu PKK'nın, bu HDP'nin tüm bunların evlat diye bir derdi yok. Kandil'de taciz bunlar için bir sorun değil. Oradaki 13-14-15 yaşındaki kızın taciz edilmesi bunlar için, daha ileri gidiyorum, oranın yönetici konumundaki kişilerin evlat diye bir sorunu yok. Taciz diye bir dertleri yok. Diyarbakır annelerinin bedduası bunları vuracaktır.

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Biz bu işi asla bırakmadık, bırakmayacağız. Bizim de evlatlarımız var torunlarımız var. Bu acı neyse aynı şekilde sizlerin acısı da bizim acımızdır."

DİYARBAKIR PROGRAMI SÜRÜYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Kurşunlu Camii'nde kılarak başladığı Diyarbakır programını sürdürüyor. Erdoğan, Cuma sonrası basının sorularını yanıtladı, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Erdoğan burada da bir konuşma gerçekleştirdi ve oradan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Erdoğan bu akşam 17.00'de Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak.

SON ZİYARETİ 9 MART 2019'DAYDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2.5 yıl aradan sonra Diyarbakır'a gitti. Coşku ile karşılanan Başkan Erdoğan, son ziyaretini 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi gerçekleştirmişti. Erdoğan, 9 Mart 2019'da kentte ziyaretlerde bulunmuş, miting gerçekleştirmişti.