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Haberler Gündem Beykoz Üniversitesi 25 Akademik Personel alacak

25 Akademik Personel alacak

25 Akademik Personel alacağını duyurdu.

Beykoz Üniversitesi 25 Akademik Personel alacak

09.07.2021, 09:57 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021, 09:57

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Üniversitemiz çeşitli bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) ve 09.11.2018 Tarihli 30590 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca, öğretim görevlisi / araştırma görevlisi alınacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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